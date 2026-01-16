POL-GT: 87-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (FK) - Donnerstagvormittag (15.01., 10.25 Uhr) befuhr ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer die Goebenstraße in Richtung Schmisingstraße. Er kam nach bisherigem Stand zu Fall, als er mit seiner rechten Pedale an den Bürgersteig stieß. Durch den Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
