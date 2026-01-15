Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau beobachtet Mann mit Kind

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Mittwochnachmittag (14.01.) wurde die Polizei über eine verdächtige Situation an einem Parkplatz an der Fürstenstraße informiert.

Den Angaben nach soll ein älterer Mann ein Mädchen an den Arm gefasst und kurz mit ihr gesprochen haben. Für die Zeugin ergab sich der Eindruck, dass das Kind den Erwachsenen nicht kannte. Als sie beide ansprach, gingen sie in unterschiedliche Richtungen davon. Der Parkplatz befindet sich in der Nähe einer Grundschule.

Der Mann soll zwischen 60 und 75 Jahre alt sein. Er trug eine Brille.

Weitere Fälle dieser Art sind der Polizei nicht bekannt. Betroffene haben sich nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei bittet darum, sich in diesen Fällen direkt mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollten Sie Hinweise zu dem Vorfall am Mittwochmittag (14.01., 12.40 Uhr) haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0.

