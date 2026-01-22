Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Haus im Kasseler Stadtteil Kirchditmold mit tödlichem Ausgang

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ist es am heutigen Donnerstagmorgen zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Die Meldung der Feuerwehr wegen des Brandes in der Hasserodtstraße erreichte die Polizei gegen 10:40 Uhr. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, ist bei dem Brand tragischerweise der alleinige Bewohner der Doppelhaushälfte, ein 65-jähriger Mann, gestorben. Weitere Personen haben sich offenbar nicht in dem Haus aufgehalten. Wie die Brandermittler berichten, handelte es sich um einen mutmaßlich in der Nacht entstandenen Schwelbrand, weshalb sich der Schaden, der nach ersten vorsichtigen Schätzungen mit rund 50.000 Euro beziffert wird, auf das Innere des Wohnhauses beschränkt. Durch die am Morgen ausgelösten Rauchwarnmelder war der Brand schließlich entdeckt worden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen bislang nicht vor, ein technischer Defekt kann als Ursache hingegen nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

