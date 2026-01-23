Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in zwei Kindertagesstätten: Kripo sucht Zeugen in Kirchditmold und Harleshausen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold und -Harleshausen:

Eine böse Überraschung erlebten am heutigen Freitagmorgen die Erzieherinnen von zwei Kindertagesstätten in den Kasseler Stadtteilen Kirchditmold und Harleshausen. Vermutlich ein und dieselben Täter waren im Laufe der Nacht in die Gebäude eingebrochen und richteten an Türen, Fenstern und Schränken Schäden an. Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Kitas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter in der Zentgrafenstraße durchweg brachial vorgegangen. Nachdem sie über eine aufgehebelte Terrassentür in die Kindertagesstätte eingestiegen waren, hebelten die Einbrecher die Tür zum Büro der Einrichtung auf und öffneten gewaltsam mehrere Schränke und Schubladen. Mit einem geringen Bargeldbetrag ergriffen die Täter letztlich die Flucht. Auch bei der Tat in der Ahnatalstraße hatten es die Einbrecher auf Wertsachen abgesehen und gezielt das Büro der Kita durchsucht, erbeuteten aber lediglich einige Geldscheine. Zuvor hatten sie mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Wann genau in der Nacht sich die beiden heute gegen 7 Uhr festgestellten Einbrüche ereigneten, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell