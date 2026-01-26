Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter klaut blitzschnell Handtasche aus Auto von Seniorin: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf einen bislang unbekannten Mann, der am Freitagabend in Vellmar-Niedervellmar die Handtasche einer Seniorin gestohlen hat. Die 86 Jahre alte Frau befand sich gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Lange Wender". Wie sie einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord gegenüber angab, ereignete sich die Tat, als sie nach dem Einkauf in ihrem VW Polo saß. Gerade als die 86-Jährige ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt hatte, riss der Unbekannte die Beifahrertür auf, griff sich die schwarze Lederumhängetasche und rannte davon. Indem die Rentnerin laut um Hilfe rief, konnte sie mehrere Zeugen auf den in Richtung der Straße "Zum Feldlager" flüchtenden Täter aufmerksam machen, welche den Mann aber nicht mehr einholen konnten. Auch die umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Festnahme des Taschendiebes.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel geführt. Der männliche Täter wurde als 30 und 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Bei der Tat soll er eine schwarz-braune Jacke, eine dunkelblaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Weitere Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

