Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise nach Sachbeschädigung
Freilassing (ots)
Am Freitag (26. Dezember) wurde der Bundespolizeiinspektion Freilassing durch die Deutsche Bahn eine Sachbeschädigung an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Neumarkt St. Veit gemeldet.
Eine Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und sicherte die Spuren. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr das Display eines Fahrkartenautomaten auf Gleis 1 durch Gewalteinwirkung. Am Automaten konnten Schuhabdrücke festgestellt werden, die auf Tritte hindeuten. Der Fahrkartenautomat ist infolge der Beschädigung derzeit nicht mehr benutzbar.
Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der E-Mail-Adresse bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder telefonisch unter 08654 / 7706-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Carolin Nowag
Telefon: 08654 7706-105
E-Mail: bpoli.freilassing.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell