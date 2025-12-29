Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Böllerschmuggel an den Weihnachtsfeiertagen boomt - Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt gegen 14 Personen.

München (ots)

An den Weihnachtsfeiertagen boomte der Böllerschmuggel. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt gegen 14 Personen.

Selb, 29.12.2025

Eine Woche vor dem Jahresende boomte der Schmuggel von erlaubnispflichtiger und verbotener Pyrotechnik von Tschechien nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Selb leitete gegen insgesamt 14 Personen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein. Die Freude an den Böllern währte zudem nicht lange, da diese Art des Einkaufs mit der Sicherstellung und Entsorgung auf Kosten der Käufer endete.

Zwischen Heiligabend und dem gestrigen Sonntag (28. Dezember) wurden im Rahmen der Binnengrenzfahndung und der Kontrollen am ehemaligen Grenzübergang Schirnding bei zahlreichen Kontrollen in zehn Fahrzeugen und bei vierzehn Personen erlaubnispflichtige bzw. in Deutschland nicht zugelassene Böller festgestellt.

Den Höhepunkt setzten dabei zwei Niederländer im Alter von 32 und 34 Jahren, die auf der A72 bei Hof/Töpen überprüft wurden. Sie hatten den kompletten Kofferraum ihres Fahrzeugs mit der explosiven Ware beladen. Es handelte sich um fast 12 Kilogramm Böller. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt erst nach Leistung einer Sicherheitsleistung gestattet.

Die Böller wurden sichergestellt, die Beschuldigten müssen mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Hierfür sieht der Gesetzgeber Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. Zudem muss der Verursacher die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen.

Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt vor der Einfuhr dieser in Deutschland nicht zugelassenen Böller. Neben den zu erwartenden Strafen und Kosten stellt diese Pyrotechnik auch eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit dar, da sie oft unkontrolliert abbrennt und nicht den in Deutschland geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell