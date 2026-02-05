Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt Große Bleiche - möglicherweise mehrere Geschädigte

Mainz (ots)

Eine 70-jährige Kundin stellte am Mittwochmorgen, 04.02.2026 gegen 11:45 Uhr nach kurzem Aufenthalt in einem Einkaufsmarkt in der Großen Bleiche fest, dass sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden war. Sie hatte zuvor Kleidungsstücke ausgewählt und wollte dieser in einer Umkleide anprobieren. Hie bei erkannte sie, dass ihre Umhängetasche und darin eine weitere Innentasche, in welcher sich ihr Portmonee und Bargeld befand, geöffnet war. Ihr Portmonee war zwar noch vorhanden, aber das Bargeld - ein dreistelliger Betrag - war entwendet worden.

Nach Informationen einer Mitarbeiterin hätten weitere Kunden ebenfalls den Verdacht geäußert, Opfer von Dieben geworden zu sein.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob Videoaufzeichnungen aus den Geschäftsräumen Hinweise auf den oder die Täter erbringen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell