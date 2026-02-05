Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Körperverletzung in Bäckereifiliale - Filialleiterin verletzt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, gegen 12:45 Uhr, kam es in einer Bäckereifiliale am Augustusplatz zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Mitarbeiterin.

Ein Mann trat zunächst als Kunde in der Bäckerei auf und setzte sich anschließend mit der erworbenen Ware in den rückwärtigen Bereich des Geschäfts. Einen mitgeführten Einkaufswagen stellte er im Verkaufsraum ab. Von seinem Sitzplatz aus pöbelte der Mann jedoch fortwährend lautstark in den Raum und störte dadurch den laufenden Geschäftsbetrieb.

Da die Filiale zu diesem Zeitpunkt voll besetzt war und der Mann trotz mehrfacher Aufforderungen sein Verhalten nicht einstellte, forderte ihn die Filialleiterin auf, das Geschäft zu verlassen. In der Folge zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv, sodass weitere Angestellte sowie im Geschäft tätige Handwerker der Filialleiterin unterstützend zur Seite traten. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem Mann ein Hausverbot ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam.

Unvermittelt schlug der Mann der überraschten Filialleiterin mit der rechten Faust auf die linke Wange. Diese erlitt hierbei eine deutlich sichtbare Prellung. Der Tatverdächtige wurde anschließend durch mehrere anwesende Personen gemeinsam mit seinem Einkaufswagen aus der Bäckereifiliale hinaus gedrängt.

Die Geschädigte wurde im Anschluss durch in der Bäckerei anwesende Ärzte untersucht. Dabei wurde eine Prellung festgestellt; eine Fraktur des Wangenknochens lag nicht vor.

Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch nach einem Hinweis eines Zeugen an der Bushaltestelle "Universitätsmedizin B" angetroffen werden. Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften gab der 52-jährige, wohnsitzlose Mann an, keine Tat begangen zu haben und zeigte sich uneinsichtig.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

