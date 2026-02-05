Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Elektronikgeschäft in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2026, 23:00 Uhr bis 23:50 Uhr kam es im Sant' Ambrogio-Ring in Oppenheim zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zum seitlichen Bereich des Geschäfts. Dort wurde eine Fensterscheibe aufgehebelt, wodurch die Täter in das Objekt gelangten.

Im Inneren des Geschäfts wurden mehrere Schaufenster im Verkaufsraum angegangen und durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter Mobiltelefone. Anschließend verließen die Täter das Objekt mutmaßlich auf dem gleichen Weg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sant' Ambrogio-Rings beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell