PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Elektronikgeschäft in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2026, 23:00 Uhr bis 23:50 Uhr kam es im Sant' Ambrogio-Ring in Oppenheim zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zum seitlichen Bereich des Geschäfts. Dort wurde eine Fensterscheibe aufgehebelt, wodurch die Täter in das Objekt gelangten.

Im Inneren des Geschäfts wurden mehrere Schaufenster im Verkaufsraum angegangen und durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter Mobiltelefone. Anschließend verließen die Täter das Objekt mutmaßlich auf dem gleichen Weg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sant' Ambrogio-Rings beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Raub einer Handtasche in Mainz-Weisenau

    Mainz (ots) - Am Dienstagmorgen, 04.02.2026, gegen 09:35 Uhr kam es in der Windthorststraße in Mainz-Weisenau zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 42-jährige Frau ihre Wohnung und begab sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Kurz darauf näherten sich ihr zwei bislang unbekannte Täter von hinten und versuchten, ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte hielt zunächst an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren