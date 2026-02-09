PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermutlicher Einbrecher von aufmerksamen Anwohnern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Samstagabend, dem 07.02.2026, wurde der Polizei gegen 17:10 Uhr eine verdächtige Person im Tiefentaler Weg im Mainzer Stadtteil Bretzenheim gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Anwohner eine männliche Person, die über eine Gartenmauer zwischen zwei benachbarten Grundstücken kletterte. In der Annahme, es handele sich um einen Einbrecher, hielten die Hausbewohner den Mann bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fest.

Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften gab die Person an, einen Bekannten besuchen zu wollen. Konkrete Angaben zu dessen Namen oder Wohnanschrift konnte der Mann jedoch nicht machen, sodass sich diese Aussage nicht verifizieren ließ. Eine Durchsuchung der Person sowie der mitgeführten Gegenstände ergab keine Hinweise auf mitgeführte Einbruchswerkzeuge. Zudem konnten vor Ort weder Einbruchsspuren noch Anzeichen für durchsuchte Schuppen oder Garagen festgestellt werden.

Da sich der Mann dennoch unberechtigt auf fremden Grundstücken aufgehalten hatte, wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

