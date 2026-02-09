Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeugführer mit 1,12 Promille gestoppt

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Rheinallee in Mainz zu einer Trunkenheitsfahrt.

Polizeikräfte kontrollierten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

In der Folge stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrzeugführer entlassen werden.

Gegen den 30-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

