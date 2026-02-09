PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeugführer mit 1,12 Promille gestoppt

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Rheinallee in Mainz zu einer Trunkenheitsfahrt.

Polizeikräfte kontrollierten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

In der Folge stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrzeugführer entlassen werden.

Gegen den 30-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Nieder-Olm - Täter flüchtig

    Nieder-Olm (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Nieder-Olm. Ein bislang unbekannter männlicher Täter wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts dabei beobachtet, wie er ein Paar Schuhe anprobierte. Als sich die Mitarbeiterin anschließend in den Kassenbereich begab, verließ der Mann plötzlich das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:00

    POL-PPMZ: Vermisste wieder da / Meldung des PP Südhessen

    Mainz (ots) - Wie das PP Südhessen mitteilt, ist die Vermisste wohlbehalten angetroffen worden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6211877 Die Fahndung wird eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren