Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung im Rahmen einer Party

Mainz-Oberstadt (ots)

Im Rahmen einer Party in einem Vereinsheim in der Geschwister-Scholl-Straße kommt es am 06.02.2026 gegen 22.00 Uhr zu mehreren Körperverletzungsdelikten, sowohl auf der Anreise zu Fuß, als auch in der Veranstaltungsörtlichkeit. Teilweise befanden sich über hundert, größtenteils jugendliche Gäste zwischen 15-19 Jahren vor Ort. Auf dem Weg zu der Party wurde ein 16-Jähriger von mehreren jungen Männern aus ihm unbekannten Gründen körperlich angegriffen und verletzt. Erst als ein Rettungswagen vor Ort eintraf, ließen die Täter von dem Jugendlichen ab und flüchteten.

Kurz danach kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dem Vereinsheim, ebenfalls durch mehrere junge Männer, bei welchen es sich auch um die Täter der ersten Körperverletzung handeln könnte. Bei dieser Auseinandersetzung soll einer der Beschuldigten den jugendlichen Geschädigten mit einer Glasflasche verletzt haben, weshalb dieser auf Grund von oberflächlichen Schnittverletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Gesamtumstände und der Tatablauf sind noch unklar, weswegen Zeugen gesucht werden, die vor Ort noch keine Angaben bei der Polizei gemacht haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell