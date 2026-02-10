Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter BTM-Einfluss und mit gefälschtem Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Mainz (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war, hat am Montag, 10.02.2026, auf der L426 zwischen den Mainzer Stadtteilen Bretzenheim und Lerchenberg einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war eine 38-jährige Autofahrerin gegen 13:40 Uhr mit ihrem PKW auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Lerchenberg unterwegs, als sie von besagtem 33-Jährigen verbotenerweise von rechts überholt wurde. Anschließend wollte der Autofahrer links vor der 38-Jährigen einscheren. Dabei kam es zur Kollision. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann schließlich angehalten und kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Zudem wies sein Führerschein Fälschungsmerkmale auf.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

