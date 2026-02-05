Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 432

Tangstedt (OD) (ots)

Am Mittwochvormittag (04.02.2026) ist es auf der B 432 zwischen Norderstedt und Kayhude zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden leicht und eine Person schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße musste lange gesperrt werden.

Gegen 11.25 Uhr fuhr eine Fahrzeugführerin (deutsche Staatsbürgerin) eines Pkw-Audi die Segeberger Chaussee aus Richtung Norderstedt kommend in Richtung Kayhude. Auf schneeglatter Fahrbahn verlor die 19-jährige Bad Segebergerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, dessen 52-jähriger Fahrer aus dem Kreis Segeberg dann ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und seinerseits mit dem Pkw-Passat eines 55-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Kreis Stormarn kollidierte, der die B 432 hinter dem Audi in gleicher Richtung befuhr. Die Fahrerin des Audi und ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, der Fahrer des Pkw-Passat schwer verletzt in Kliniken eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger mit der Unfallbegutachtung beauftragt. Die Bundesstraße musste von 11:40 Uhr bis 19:27 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden beim Polizeirevier Norderstedt geführt.

