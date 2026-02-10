Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Mann beschädigt Wahlplakate und greift Einsatzkräfte an

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Montag, den 09.02.2026 gegen 11.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Bereich des Drususwalls wahllos Wahlplakate verschiedener Parteien beschädige und Passanten belästige. Der Mann konnte kurze Zeit später in der Nähe festgestellt werden. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv, hielt eine Glasflasche in der Hand und kam auf die Beamten zu. Die Flasche wurde ihm abgenommen. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte diese zu treten und anzuspucken. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Aufgrund seines anhaltend aggressiven und teilweise wirren Verhaltens, wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

