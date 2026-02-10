PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Mann beschädigt Wahlplakate und greift Einsatzkräfte an

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Montag, den 09.02.2026 gegen 11.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Bereich des Drususwalls wahllos Wahlplakate verschiedener Parteien beschädige und Passanten belästige. Der Mann konnte kurze Zeit später in der Nähe festgestellt werden. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv, hielt eine Glasflasche in der Hand und kam auf die Beamten zu. Die Flasche wurde ihm abgenommen. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte diese zu treten und anzuspucken. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Aufgrund seines anhaltend aggressiven und teilweise wirren Verhaltens, wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Täter flüchten ohne zu zahlen

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Montagabend, den 09.02.2026, kam es gegen 21:15 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Zechbetrug. Zwei bislang unbekannte männliche Personen hielten sich in einem Restaurant am Markt auf. Dort bestellten sie Speisen und Getränke. Während ihres Aufenthalts verließen die beiden Männer das Restaurant mehrfach unter dem Vorwand, vor die Tür zu gehen, um zu rauchen. Nach dem wiederholten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Unter BTM-Einfluss und mit gefälschtem Führerschein Verkehrsunfall verursacht

    Mainz (ots) - Ein 33-jähriger Autofahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war, hat am Montag, 10.02.2026, auf der L426 zwischen den Mainzer Stadtteilen Bretzenheim und Lerchenberg einen Verkehrsunfall verursacht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war eine 38-jährige Autofahrerin gegen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Renitenter Ladendieb fährt mit gestohlenem E-Scooter vor

    Mainz-Mombach (ots) - In einem Einkaufsmarkt in Mainz-Mombach ist es am Montag, 09.02.2026, gegen 21:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 33-jähriger Mann nahm sich im Markt zwei Getränkedosen. Eine verstaute er unter seiner Kleidung, die andere bezahlte er an der Kasse. Beim Verlassen des Ladens wurde der Mann schließlich von einem ...

    mehr
