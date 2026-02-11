Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgenbiet erneut zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen.

So brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 10:30 Uhr und Dienstag, 10.02.2026, 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Mainz-Gonsenheim ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke im Erd- und Obergeschoss. Die Ermittlungen, unter anderem zu möglichem Stehlgut, dauern an. Durch die Kriminalpolizei wurden vor Ort Spuren gesichert.

Im Sattlerweg in Mainz-Bretzenheim brachen bislang Unbekannte zwischen Samstag, 07.02.2026, 18:00 Uhr und Dienstag, 10.02.2026, 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Am Montag, 09.02.2026, gegen kurz nach 18:30 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner eines Wohnhauses im Michael-Müller-Ring in Mainz-Bretzenheim gemeldet, dass eine Person soeben versucht habe, in das Gebäude einzubrechen. Eine konkrete Personenbeschreibung sei nicht möglich, so die Erstmeldung. Es seien nur Umrisse wahrgenommen worden. Als der Bewegungsmelder an der Kellertür angegangen sei, habe die Person die Flucht ergriffen. Vor Ort konnten Einsatzkräfte später Beschädigungen im Bereich des Badezimmerfensters feststellen.

In der Elbestraße in Mainz-Gonsenheim verschafften sich bislang unbekannte Täter am Dienstag, 10.02.2026 zwischen 09:00 Uhr und 20:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein bodentiefes Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Stand wurden unter anderem hochwertige Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ebenfalls am Dienstag, 10.02.2026, zwischen 09.30 Uhr und 20:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in der Jahnstraße in Mainz-Gonsenheim in ein Einfamilienhaus ein. Auch dort wurde die Terrassentür aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand erbeuteten der oder die Täter unter anderem hochwertige Uhren.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Nochmal der dringende Hinweis: Bei aktuellen und verdächtigen Beobachtungen bitte umgehend die Polizei über den Notruf verständigen. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort die 110.

Informieren Sie sich auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon:06131/65-31164 E-Mail: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell