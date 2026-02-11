Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am 10.02.2026, gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass es in einem Einkaufsmarkt in der Haifa-Allee zu einem räuberischen Diebstahl gekommen ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein Ladendetektiv vier männliche Jugendliche dabei, wie sie Kosmetikartikel entwendeten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv die Personen außerhalb des Geschäftes ansprach und versuchte, einen der Tatverdächtigen aufzuhalten, wurde er zunächst von einem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In der Folge sollen alle vier Personen gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingeschlagen haben.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Haifa-Allee.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und klagte über Schwindel sowie Sehstörungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnamen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 190 cm groß, dunkle Haare, Brillenträger, kräftigere Statur, Mantel, etwa 19-20 Jahre alt

Person 2: ca. 190 cm groß, schlanke Statur, rötliche Haare, rötliches Gesicht, Mantel

Person 3 und 4: jeweils ca. 180 cm groß, sportliche Statur, eine Person trug eine Bauchtasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell