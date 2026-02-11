PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am 10.02.2026, gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass es in einem Einkaufsmarkt in der Haifa-Allee zu einem räuberischen Diebstahl gekommen ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein Ladendetektiv vier männliche Jugendliche dabei, wie sie Kosmetikartikel entwendeten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv die Personen außerhalb des Geschäftes ansprach und versuchte, einen der Tatverdächtigen aufzuhalten, wurde er zunächst von einem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In der Folge sollen alle vier Personen gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingeschlagen haben.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Haifa-Allee.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und klagte über Schwindel sowie Sehstörungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnamen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 190 cm groß, dunkle Haare, Brillenträger, kräftigere Statur, Mantel, etwa 19-20 Jahre alt

Person 2: ca. 190 cm groß, schlanke Statur, rötliche Haare, rötliches Gesicht, Mantel

Person 3 und 4: jeweils ca. 180 cm groß, sportliche Statur, eine Person trug eine Bauchtasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Mainz-Gonsenheim leicht verletzt

    Mainz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Am Sägewerk/Koblenzer Straße in Mainz-Gonsenheim ist am Dienstag, 10.02.2026, gegen kurz vor 10:00 Uhr ein 54-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Rollerfahrer die Koblenzer Straße aus Mainz-Gonsenheim kommend in Richtung Mainz-Bretzenheim. Ein 26-jähriger Autofahrer ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsstreit eskaliert - Körperverletzung durch Faustschlag ins Gesicht

    Nieder-Olm (ots) - Am 10.02.2026, gegen 11.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Industriegebiet Nieder-Olm, die schließlich in eine körperliche Attacke mündete. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Beteiligten hintereinander die L413 aus Richtung BAB kommend. An der Lichtzeichenanlage in Höhe der Einmündung "Am ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgenbiet erneut zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen. So brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 10:30 Uhr und Dienstag, 10.02.2026, 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Mainz-Gonsenheim ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und durchwühlten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren