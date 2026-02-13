Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bilanz der Weiberfastnacht

Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz blickt auf eine überwiegend friedliche und stimmungsvolle Altweiberfastnacht zurück.

Trotz regnerischen Wetters ließen sich die Närrinnen und Narrhallesen die Feierlaune nicht nehmen: Bereits gegen 11:00 Uhr füllte sich der Schillerplatz spürbar, und pünktlich um 11:11 Uhr feierten rund 6.000 Menschen dort ausgelassen und in fröhlicher Atmosphäre. In der Spitze hielten sich etwa 7.000 Personen auf dem Schillerplatz auf.

Im weiteren Verlauf des Tages verlagerte sich das bunte Treiben zunehmend in Richtung Markt und in die umliegenden Gaststätten der Mainzer Innenstadt. Bis in die Abend- und Nachtstunden wurde dort gemeinsam gesungen, getanzt und geschunkelt.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Tag weitgehend friedlich und störungsfrei. Die Einsatzkräfte mussten nur vereinzelt tätig werden und nahmen die für solche Anlässe typischen Vorfälle auf. Dazu zählten zehn Körperverletzungsdelikte, vier Beleidigungen sowie mehrere Streitigkeiten.

Im Verlauf der Veranstaltung wurde zudem ein 8-jähriges Mädchen von aufmerksamen Passanten an die Sicherheitskräfte übergeben, da es seine Eltern vermisste. Nachdem diese auf dem Veranstaltungsgelände nicht ausfindig gemacht werden konnten, wurde das Kind durch die Polizei betreut und schließlich an seiner Wohnanschrift wohlbehalten dem Vater übergeben.

Rund 250 Personen wurden im Laufe des Tages kontrolliert. In einem Fall war es erforderlich, eine Person aufgrund ihres aggressiven Verhaltens vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen.

Insgesamt zeigt sich: Die große Mehrheit der Feiernden verhielt sich rücksichtsvoll und trug dazu bei, dass die Altweiberfastnacht in Mainz positiv und störungsfrei verlief.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell