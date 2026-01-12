Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mann greift Café-Gast an.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (10.01.2026) verletzte ein 49-jähriger Mann aus Bad Salzuflen in einem Café an der Langen Straße einen 25-jährigen Gast aus Schloß Holte-Stukenbrock. Zuvor hatte er mehrere Gäste bepöbelt, bedroht und beleidigt. Vor Ort wurde der scheinbar Alkoholisierte gegenüber den Beamten aggressiv, beleidigte sie und trat wahllos um sich. Nach einem Platzverweis wurde er ins Gewahrsam Detmold gebracht. Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurden gegen den Mann eingeleitet.

