PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach Einbruch

Meinerzhagen (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend mehrere verdächtige Personen in der Ortslage Schlund. Wie sich später herausstellte, stehen sie im Verdacht, dort einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte begangen zu haben. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in einem Auto vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, die Verdächtigen festzunehmen. Gegen die drei serbisch-stämmigen Verdächtigen aus Bochum (20-35) wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:49

    POL-MK: Scheibe eingeschlagen

    Plettenberg (ots) - Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen am Silmker Weg die Scheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände im Auto zurückzulassen, auch nicht vermeintlich "versteckt". Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:58

    POL-MK: Einbruchsversuch in Feuerwehr-Gerätehaus

    Neuenrade (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, in das Feuerwehr-Gerätehaus an der Küntroper Straße einzubrechen. Der Versuch, Türen aufzubrechen misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:00

    POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Betrügern

    Iserlohn (ots) - Zwei bisher unbekannte Verdächtige lösten Ende letzten Jahres mutmaßlich Paybackpunkte von mehreren gehackten Konten bei verschiedenen Filialen ein. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und veröffentlicht Fotos der Verdächtigen auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192593 Wer kennt einen der Verdächtigen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren