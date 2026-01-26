PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch in Feuerwehr-Gerätehaus

Neuenrade (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, in das Feuerwehr-Gerätehaus an der Küntroper Straße einzubrechen. Der Versuch, Türen aufzubrechen misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

