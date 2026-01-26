Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Betrügern
Iserlohn (ots)
Zwei bisher unbekannte Verdächtige lösten Ende letzten Jahres mutmaßlich Paybackpunkte von mehreren gehackten Konten bei verschiedenen Filialen ein. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und veröffentlicht Fotos der Verdächtigen auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192593
Wer kennt einen der Verdächtigen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
