POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Betrügern

Iserlohn (ots)

Zwei bisher unbekannte Verdächtige lösten Ende letzten Jahres mutmaßlich Paybackpunkte von mehreren gehackten Konten bei verschiedenen Filialen ein. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und veröffentlicht Fotos der Verdächtigen auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192593

Wer kennt einen der Verdächtigen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

