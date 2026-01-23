Hemer (ots) - Gestern Mittag wurde an der Freiherr-vom-Stein-Schule ein orangenes Kleinkraftrad der Marke "Meteorit" aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Derzeit laufen die Ermittlungen zu einem möglichen Halter an, das Fahrzeug wies Beschädigungen auf und besaß kein Kennzeichen. Zeugen, die etwas über das Fahrzeug und die Auffindeumstände wissen, können sich unter 0237291990 an die Wache Hemer wenden. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

