Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch beim Metzger
Iserlohn (ots)
Unbekannte drangen gewaltsam in eine Metzgerei am Griesenbrauck ein und durchwühlten das Innere. In der Nacht auf Donnerstag kamen sie durchs Fenster ins Innere, nun ermittelt die Kripo und nimmt unter 0237191990 Hinweise entgegen. (lubo)
