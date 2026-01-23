POL-MK: Graffiti gesprüht

Werdohl (ots) - An der Turmstraße wurden Rattengiftköder an einem Grundstück und dem nahegelegenen Waldstück ausgelegt, nun ermittelt die Kripo. Ein Hund fraß bereits einen Köder und zeigte gesundheitliche Beschwerden, er wird tiermedizinisch versorgt. Die Polizei bittet nun um Hinweise und nimmt diese unter 0239293990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

