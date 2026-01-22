Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Giftköder in Pungelscheid
Werdohl (ots)
An der Turmstraße wurden Rattengiftköder an einem Grundstück und dem nahegelegenen Waldstück ausgelegt, nun ermittelt die Kripo. Ein Hund fraß bereits einen Köder und zeigte gesundheitliche Beschwerden, er wird tiermedizinisch versorgt. Die Polizei bittet nun um Hinweise und nimmt diese unter 0239293990 entgegen. (lubo)
