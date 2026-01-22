Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeit im Blick

Iserlohn (ots)

Gestern führten die Beamten der Polizeiwache einen Kontrolleinsatz im gesamten Stadtgebiet durch, bei welchem insbesondere die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in den Blick genommen wurde. Bei 30 km/h an der Oestricher Straße wurden drei Fahrzeugführer verwarnt, 15 waren es hingegen bei Tempo 30 an der Hennener Straße. Hier lag die höchste Geschwindigkeit bei 48 km/h. Im verkehrsberuhigten Bereich Am Dicken Turm sind 22 Fahrzeugführer zu schnell gewesen, sie erwartet ebenso ein Verwarngeld. An der Schlesischen Straße wurde ebenfalls gemessen, zwei Fahrer wurden wegen des Tempos herausgewunken. An der Oberen Mühle waren es gleich 13 Verkehrsteilnehmer, in einem Fall wurde auf Grund des Verdachts des Fahrens unter berauschenden Mitteln eine Blutprobe angeordnet und die Fahrt beendet. Ein Radfahrer in der Fußgängerzone wurde zudem verwarnt, er musste weiterschieben. Zudem waren zwei Personen nicht angeschnallt, einer führte seine Dokumente nicht mit. Es wurden zudem zahlreiche Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt, um zur Verkehrssicherheit beizutragen. Auch künftig wird es immer wieder zu ähnlichen Kontrollen kommen. (lubo)

