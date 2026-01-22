PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Insolvenzverwaltung

Kierspe (ots)

Ein 55-Jähriger erhielt ein Schreiben eines vermeintlichen Insolvenzverwalters, der mit einem QR-Code auf eine Seite mit der angeblichen Insolvenzmasse eines Gerüstbauers lockte. So überwies der Kiersper eine fünfstellige Summe, um einen Teleskoplader zu erstehen. Die zugesandten Bilder seien authentisch gewesen und es folgte die Rechnung, doch der Teleskoplader bleibt noch immer fern. Wie sich herausstellte, war die Seite eines tatsächlichen Insolvenzverwalters gehackt worden, wie der 55-Jährige nach mehreren Telefonaten feststellte. In der Angelegenheit ermittelt nun die Kriminalpolizei und rät, insbesondere beim Transfer hoher Geldsummen vorsichtig zu sein. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

