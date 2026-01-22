Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer/ Menden/ Halver/ Schalksmühle (ots)
1. Messstelle Hemer-Bredenbruch, Ihmerter Straße, Zeit 21.01.2026, 7:30 bis 12:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 921, Verwarngeldbereich 71, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 15, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Menden, Auf der Haar,
Zeit 21.01.2026, 11:45 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 333, Verwarngeldbereich 44, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde EN.
3. Messstelle Menden, Heimker Weg, Zeit 21.01.2026, 15:45 bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 272, Verwarngeldbereich 32, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Halver, Langenscheid, Zeit 21.01.2026, 13:41 bis 16:41 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 289, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK, Bemerkungen bis 15:07 Uhr in FR von-Vincke-Straße, ab 15:13 in FR Oststr.
5. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,
Zeit 21.01.2026, 17:11 bis 19:37 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 417, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 82 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart 2x Pkw, Zulassungsbehörde beide MK.
6. Messstelle Halver-Oeckinghausen B 229, Zeit 21.01.2026, 9:33 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2895, Verwarngeldbereich 115, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 109 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde DO.
