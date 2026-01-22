PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer/ Menden/ Halver/ Schalksmühle (ots)

1. Messstelle Hemer-Bredenbruch, Ihmerter Straße, Zeit 21.01.2026, 7:30 bis 12:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 921, Verwarngeldbereich 71, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 15, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Menden, Auf der Haar,

Zeit 21.01.2026, 11:45 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 333, Verwarngeldbereich 44, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde EN.

3. Messstelle	Menden, Heimker Weg,
Zeit				21.01.2026, 15:45 bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		272,
Verwarngeldbereich 		32,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Halver, Langenscheid,
Zeit				21.01.2026, 13:41 bis 16:41 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		289,
Verwarngeldbereich 		16,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK,
Bemerkungen		bis 15:07 Uhr in FR von-Vincke-Straße, ab 15:13 in FR Oststr.

5. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,

Zeit				21.01.2026, 17:11 bis 19:37 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		417,
Verwarngeldbereich 		16,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		82 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		2x Pkw,
Zulassungsbehörde	beide MK.

6. Messstelle Halver-Oeckinghausen B 229, Zeit 21.01.2026, 9:33 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2895, Verwarngeldbereich 115, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 109 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde DO.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

