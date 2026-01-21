Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Bus - Einbruch in Büro - Diebstahl aus Pkw

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag während einer Busfahrt an der Karl-Arnold-Straße drei Mitfahrende geschlagen - nun sucht die Polizei Zeugen. Eine 17, eine 52 und eine 59 Jahre alte Iserlohnerin wurden gegen 13.15 Uhr durch Faustschläge des Mannes leicht verletzt. Demnach habe sich der Mann in Begleitung eines Kleinkindes befunden und auf Grund der Enge im Bus auf Höhe der Augustastraße um sich geschlagen. Er wird als 35-45 Jahre alt beschrieben und trug blaue Kopfhörer sowie eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann an die 0237191990 zu richten.

Unbekannte sind am Vödeweg in ein Büro eingebrochen. In der Nacht auf Dienstag durchwühlten sie die Schränke und gelangten so an ein Portemonnaie und ein Handy. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Hilkenhohler Weg schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Pkw ein und entwendeten Bargeld und Bekleidung. Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 9.45 und 10.55 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

