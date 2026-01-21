Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit im Wettbüro - Diebstahl aus Pkw - Wohnungs-Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Ein 24-Jähriger sorgte gestern Abend gegen 20.40 Uhr in einem Wettbüro am Rathausplatz für Aufsehen. Der berauschte Mann geriet dort in einen Streit und schlug einen 56-jährigen Lüdenscheider mit der Faust. Es erschien ein Streifenwagen an der Örtlichkeit. Auf Grund des Zustandes des Mannes wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen. Es folgt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Gestern früh zwischen 7.45 und 11.45 Uhr wurde an der Schillerstraße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Ein Portemonnaie wurde aus der Fahrertür gestohlen. Nun ermittelt die Kripo. Die Polizei rät davon ab, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu verwahren. Immer wieder nutzen Täter die Möglichkeit, um zuzuschlagen.

An der Volmestraße haben sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft. Sie gelangten in den Besitz von Smartphones und Bargeld. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell