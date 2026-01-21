Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Hausdurchsuchung mit SE-Kräften
Iserlohn (ots)
Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften (SE) hat die Polizei heute Morgen gegen 6 Uhr eine Wohnung an der Refflingser Straße durchsucht. Die Polizei stellte Drogen und andere Beweismittel sicher. Ein 69-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung jedoch wieder entlassen. Es besteht der Verdacht des illegalen Drogenhandels. (cris)
