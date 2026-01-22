Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Altena (ots)
An der Friedhofstraße haben Unbekannte an einer Haustür gehebelt. Ein Anwohner bemerkte die Spuren am gestrigen Nachmittag, nun ermittelt die Kripo. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter 0235291990 bei der Polizeiwache Altena melden. (lubo)
