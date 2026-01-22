PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Getreten und gehebelt

Lüdenscheid (ots)

An der Bräuckenstraße wurde ein 18-Jähriger am gestrigen Abend um kurz vor 22 Uhr nahe einer Tankstelle von vier Männern geschlagen und getreten. Demnach habe man den alkoholisierten Lüdenscheider gefragt, ob er Drogen kaufen wolle, was er verneint hätte. Daraufhin seien Schläge und Tritte gefolgt, ein Rettungswagen versorgte den Lüdenscheider. Bei den vier Personen handle es sich um schwarz gekleidete Männer mit verdecktem Gesicht, sie waren in der Nähe nicht mehr anzutreffen. Die Polizei bittet nun Zeugen unter 0235190990 um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in das Schulgebäude an der Kalver Straße einzubrechen. An mehreren Fenstern wurde gehebelt, jedoch ohne Erfolg. Die Kripo sucht nun nach Zeugen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

