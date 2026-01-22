Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schuhdiebe gesucht

Hemer (ots)

Um kurz vor 18 Uhr wurde gestern ein paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Hauptstraße erbeutet. Demnach habe ein 1,60m großer Heranwachsender mit Lederjacke und weißem Kapuzenpulli mit zwei weiteren Personen den Laden verlassen, und einen Alarm ausgelöst. Als er nach Bitten der Verkäuferin erneut die Sicherheitsschranke verließ, ertönte der Alarm erneut. Wie sich herausstellte, versteckte er offenbar ein paar Schuhe unter der Kleidung. Die drei Heranwachsenden liefen zu Fuß durch die Innenstadt davon, der etwa 17-18-Jährige war in Begleitung einer etwa 20 Jahre alten stämmigen Frau mit Jeansjacke und einem Anfang 20-Jährigen in blauem Jogginganzug. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell