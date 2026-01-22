Hemer (ots) - Um kurz vor 18 Uhr wurde gestern ein paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Hauptstraße erbeutet. Demnach habe ein 1,60m großer Heranwachsender mit Lederjacke und weißem Kapuzenpulli mit zwei weiteren Personen den Laden verlassen, und einen Alarm ausgelöst. Als er nach Bitten der Verkäuferin erneut die Sicherheitsschranke verließ, ertönte der Alarm erneut. Wie sich herausstellte, versteckte er offenbar ein paar Schuhe unter der Kleidung. Die drei ...

