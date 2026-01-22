PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Ort: Lettmecke, Attendornerstraße Zeit 22.01.2026, 08:23 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 719 Verwarngeldbereich 60 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 78 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:36

    POL-MK: Giftköder in Pungelscheid

    Werdohl (ots) - An der Turmstraße wurden Rattengiftköder an einem Grundstück und dem nahegelegenen Waldstück ausgelegt, nun ermittelt die Kripo. Ein Hund fraß bereits einen Köder und zeigte gesundheitliche Beschwerden, er wird tiermedizinisch versorgt. Die Polizei bittet nun um Hinweise und nimmt diese unter 0239293990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:34

    POL-MK: Getreten und gehebelt

    Lüdenscheid (ots) - An der Bräuckenstraße wurde ein 18-Jähriger am gestrigen Abend um kurz vor 22 Uhr nahe einer Tankstelle von vier Männern geschlagen und getreten. Demnach habe man den alkoholisierten Lüdenscheider gefragt, ob er Drogen kaufen wolle, was er verneint hätte. Daraufhin seien Schläge und Tritte gefolgt, ein Rettungswagen versorgte den Lüdenscheider. Bei den vier Personen handle es sich um schwarz gekleidete Männer mit verdecktem Gesicht, sie waren in ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:32

    POL-MK: Schuhdiebe gesucht

    Hemer (ots) - Um kurz vor 18 Uhr wurde gestern ein paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Hauptstraße erbeutet. Demnach habe ein 1,60m großer Heranwachsender mit Lederjacke und weißem Kapuzenpulli mit zwei weiteren Personen den Laden verlassen, und einen Alarm ausgelöst. Als er nach Bitten der Verkäuferin erneut die Sicherheitsschranke verließ, ertönte der Alarm erneut. Wie sich herausstellte, versteckte er offenbar ein paar Schuhe unter der Kleidung. Die drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren