Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer/ Menden/ Iserlohn (ots)
1. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 22.01.2026, 7:25 bis 9:25 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 620, Verwarngeldbereich 18, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde FR.
2. Messstelle Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7, Zeit 22.01.2026, 10:10 bis 12:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 406, Verwarngeldbereich 26, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 90 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde SO.
3. Messstelle Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße, Zeit 22.01.2026, 13:40 bis 15:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 333, Verwarngeldbereich 31, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 55 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße, Zeit 22.01.2026, 16 bis 18 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 22, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
