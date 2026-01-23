Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Meinerzhagen (ots)
Unterm Hestenberg wurde eingebrochen. Am Donnerstag schlugen Unbekannte zwischen 17-20 Uhr eine Scheibe ein und gelangten so ins Wohnhaus. Sie durchwühlten das Innere und kamen so an Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)
