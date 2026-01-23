PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Meinerzhagen (ots)

Unterm Hestenberg wurde eingebrochen. Am Donnerstag schlugen Unbekannte zwischen 17-20 Uhr eine Scheibe ein und gelangten so ins Wohnhaus. Sie durchwühlten das Innere und kamen so an Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:06

    POL-MK: Einbruch beim Metzger

    Iserlohn (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in eine Metzgerei am Griesenbrauck ein und durchwühlten das Innere. In der Nacht auf Donnerstag kamen sie durchs Fenster ins Innere, nun ermittelt die Kripo und nimmt unter 0237191990 Hinweise entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:05

    POL-MK: Kleinkraftrad gefunden

    Hemer (ots) - Gestern Mittag wurde an der Freiherr-vom-Stein-Schule ein orangenes Kleinkraftrad der Marke "Meteorit" aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Derzeit laufen die Ermittlungen zu einem möglichen Halter an, das Fahrzeug wies Beschädigungen auf und besaß kein Kennzeichen. Zeugen, die etwas über das Fahrzeug und die Auffindeumstände wissen, können sich unter 0237291990 an die Wache Hemer wenden. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:04

    POL-MK: Graffiti gesprüht

    Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte sprühten zwischen Dienstag- und Donnerstagfrüh Graffiti auf dem Schulhof der Adalbert-Schweitzer-Hauptschule. Die Kripo bittet Zeugen unter 0235291990 um Mithilfe. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren