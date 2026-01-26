Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 95 statt 50 km/h durch Kierspe: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Hemer/ Kierspe (ots)

1. Messstelle Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße Zeit 23.01.2026, 13:40 bis 15:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 135 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße Zeit 23.01.2026, 16:05 bis 17:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 80 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle Iserlohn, Kalthofer Straße Zeit 24.01.2026, 9:30bis 11:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 567 Verwarngeldbereich 57 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HA.

4. Messstelle Hemer-Landhausen, Landhauser Heide Zeit 24.01.2026, 12:05 bis 13:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 210 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 82 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN.

5. Messstelle Kierspe, Volmestraße B 54 Zeit 25.01.2026, 7:48 bis 15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1100 Verwarngeldbereich 124 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 26 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 95 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

