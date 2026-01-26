PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 95 statt 50 km/h durch Kierspe: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Hemer/ Kierspe (ots)

1. Messstelle	Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße
Zeit					23.01.2026, 13:40 bis 15:40 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		135
Verwarngeldbereich 		31
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		46 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße
Zeit				23.01.2026, 16:05 bis 17:05 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		80
Verwarngeldbereich 		13
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Iserlohn, Kalthofer Straße
Zeit				24.01.2026, 9:30bis 11:55 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		567
Verwarngeldbereich 		57
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	7
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	HA.
4. Messstelle	Hemer-Landhausen, Landhauser Heide
Zeit					24.01.2026, 12:05 bis 13:10 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		210
Verwarngeldbereich 		5
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		82 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	UN.
5. Messstelle	Kierspe, Volmestraße B 54
Zeit				25.01.2026, 7:48 bis 15 Uhr
Art der Messung:		ESO
Gemessene Fahrzeuge		1100
Verwarngeldbereich 		124
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	26
Anzahl der Fahrverbote		2
Höchster Messwert		95 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

