Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Scheibe eingeschlagen
Plettenberg (ots)
Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen am Silmker Weg die Scheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände im Auto zurückzulassen, auch nicht vermeintlich "versteckt". Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)
