POL-PPMZ: Ingelheim-Sporkenheim - Trickdiebstahl unter Vorwand "Toilettennutzung"

Am 12.02.2026, gegen 11.15 Uhr kam es im Ingelheimer Stadtteil Sporkenheim zu einem Trickdiebstahl in einem Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, seine Tochter müsse dringend die Toilette benutzen, Zutritt zum Wohnanwesen einer 86-jährigen Geschädigten. Nachdem das Kind das Badezimmer aufgesucht hatte, begab sich auch der Mann in diesen Bereich. Währenddessen nutzte der Täter offenbar einen unbeobachteten Moment, um das an das Badezimmer angrenzende Schlafzimmer zu betreten und zu durchsuchen. Aus einer dort befindlichen Geldbörse wurden 150 Euro Bargeld entwendet.

Anschließend verließ der Mann gemeinsam mit dem Mädchen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Das Wohnhaus ist weder alarmgesichert noch videoüberwacht.

Täterbeschreibung:

- männlich - etwa 40-50 Jahre alt - kräftige Statur - sprach nach Angaben der Geschädigten kein Deutsch

Beschreibung des begleitenden Kindes:

- etwa 10 Jahre alt - trug eine bunte, helle Strickjacke - Haare zu einem Zopf gebunden

Die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls wurden aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, fremden Personen Zutritt zur Wohnung oder zum Haus zu gewähren. Täter nutzen häufig vermeintliche Notlagen - etwa eine angeblich notwendige Toilettennutzung - als Vorwand, um sich Zugang zu verschaffen und gezielt nach Wertgegenständen zu suchen.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder dem Mädchen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

