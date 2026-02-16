PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 2. Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

Beim Mainzer Rosenmontag wird weiter fröhlich und zumeist friedlich gefeiert. Bis dato wurden insgesamt 514 Personenkontrollen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt, davon 375 im Rahmen von Jugendschutzkontrollen. Über 140 Liter Alkohol mussten entsorgt werden. Weiterhin wurden zwei Körperverletzungsdelikte polizeilich aufgenommen.

Im Bereich der Zitadelle konnte durch Einsatzkräfte der Polizei eine Drohne detektiert und lokalisiert werden. Der Drohnenführer konnte in der Folge kontrolliert werden. Er hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Die nächste Zwischenbilanz wird gegen 18:00 Uhr veröffentlicht.

