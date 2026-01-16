PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger angefahren
Am Donnerstag touchierte ein Klein-LKW in Ulm einen Fußgänger.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall auf dem Münsterplatz. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW rückwärts. Hierbei übersieht er wohl, dass der 89-Jährige hinter das Fahrzeug lief. Der Senior stürzte und wurde über eine kurze Strecke mitgezogen. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm der Verkehrsunfall auf. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine umliegende Klinik.

++++0086957 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren