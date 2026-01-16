Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger angefahren

Am Donnerstag touchierte ein Klein-LKW in Ulm einen Fußgänger.

Kurz nach 16 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall auf dem Münsterplatz. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW rückwärts. Hierbei übersieht er wohl, dass der 89-Jährige hinter das Fahrzeug lief. Der Senior stürzte und wurde über eine kurze Strecke mitgezogen. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm der Verkehrsunfall auf. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine umliegende Klinik.

