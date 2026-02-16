Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise

Mainz- Stadtgebiet (ots)

Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise

Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Freitags, 13.02.2026, in ein Einfamilienhaus in der Eduard-David-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Stand die Kellertür auf und durchsuchten das Innere des Hauses. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, unter anderem zu möglichem Diebesgut, dauern an.

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag, 13.02.2026, zwischen 09:00 Uhr und 23:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirsteinstraße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich der oder die Täter auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bislang Unbekannte brachen am Freitag, 13.02.2026, zwischen 17:45 Uhr und 22:35 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Bereich Am Linsenberg in der Mainzer Oberstadt ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde unter anderem Schmuck gestohlen.

Im Laufe des Samstages, 14.02.2026, kam es im Bereich des Färberweges und der Wilhelm-Schrohe-Straße im Stadtteil Mainz-Bretzenheim, im Sertoriusring in Mainz-Finthen und in der Dijonstraße auf dem Hartenberg ebenfalls zu einer Häufung von Wohnungseinbrüchen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereigneten sich - bis auf eine Tat - alle Einbrüche im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln von Fenstern sowie Terrassentüren Zutritt zu den betroffenen Wohnobjekten. In den Objekten durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten überwiegend Schmuck und Bargeld. In einem Fall wurde zudem ein Goldbarren entwendet. In einem weiteren Fall nahmen die Täter elektronische Geräte in Form eines Laptops sowie eines Tablets an sich. In einem der Fälle wurde ein mutmaßlicher Täter in unmittelbarer Tatortnähe videografiert. Die augenscheinlich männliche Person kann nach Auswertung der Aufzeichnungen wie folgt beschrieben werden:

- Mütze - Lange Oberbekleidung mit herausragender Kapuze eines Pullovers - Handschuhe - Schultertasche - Jogginghose

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Einbrüchen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Stadtteilen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegen.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, insbesondere bei Abwesenheit in den Nachmittags- und Abendstunden auf einen ausreichenden Einbruchschutz zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell