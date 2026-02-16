PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 4. Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

Anlässlich des 122. Rosenmontagsumzuges in Mainz zieht das Polizeipräsidium Mainz eine positive Zwischenbilanz des Einsatzgeschehens bis 20:00 Uhr. Bislang wurden nahezu 940 Personen polizeilich kontrolliert, darunter befanden sich über 500 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 190 Liter Alkohol sichergestellt beziehungsweise vernichtet.

Bis zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt 27 Strafanzeigen sowie 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Bei dem Großteil der Anzeigen handelt es sich um Körperverletzungen. Zudem kam es zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeikräfte.

Trotz der hohen Besucherzahlen bewegen sich die Anzahl der Straftaten sowie die erforderlichen polizeilichen Eingriffsmaßnahmen erfreulicherweise auf einem niedrigen Niveau und liegen unter den Vergleichswerten des Vorjahres.

Die Einsatzmaßnahmen der Polizei werden bis in die späten Abendstunden fortgeführt. Eine Gesamtbilanz zum 122. Rosenmontagsumzug in Mainz wird am frühen Dienstagmorgen veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 18:08

    POL-PPMZ: 3. Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - In der Mainzer Innenstadt feiern weiterhin mehrere tausend Menschen ausgelassen und überwiegend friedlich. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und sorgt gemeinsam mit den Ordnungsbehörden für Sicherheit und Ordnung. Die zwischenzeitlich eingerichteten Straßensperrungen wurden größtenteils wieder aufgehoben. Lediglich die Altstadt und Veranstaltungsfläche bleiben weiterhin für den ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:46

    POL-PPMZ: 2. Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - Beim Mainzer Rosenmontag wird weiter fröhlich und zumeist friedlich gefeiert. Bis dato wurden insgesamt 514 Personenkontrollen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt, davon 375 im Rahmen von Jugendschutzkontrollen. Über 140 Liter Alkohol mussten entsorgt werden. Weiterhin wurden zwei Körperverletzungsdelikte polizeilich aufgenommen. Im Bereich der Zitadelle konnte durch ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:00

    POL-PPMZ: Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise

    Mainz- Stadtgebiet (ots) - Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Freitags, 13.02.2026, in ein Einfamilienhaus in der Eduard-David-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Stand die Kellertür auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren