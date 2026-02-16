Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 4. Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

Anlässlich des 122. Rosenmontagsumzuges in Mainz zieht das Polizeipräsidium Mainz eine positive Zwischenbilanz des Einsatzgeschehens bis 20:00 Uhr. Bislang wurden nahezu 940 Personen polizeilich kontrolliert, darunter befanden sich über 500 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 190 Liter Alkohol sichergestellt beziehungsweise vernichtet.

Bis zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt 27 Strafanzeigen sowie 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Bei dem Großteil der Anzeigen handelt es sich um Körperverletzungen. Zudem kam es zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeikräfte.

Trotz der hohen Besucherzahlen bewegen sich die Anzahl der Straftaten sowie die erforderlichen polizeilichen Eingriffsmaßnahmen erfreulicherweise auf einem niedrigen Niveau und liegen unter den Vergleichswerten des Vorjahres.

Die Einsatzmaßnahmen der Polizei werden bis in die späten Abendstunden fortgeführt. Eine Gesamtbilanz zum 122. Rosenmontagsumzug in Mainz wird am frühen Dienstagmorgen veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell