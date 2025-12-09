Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeug kollidiert mit Fahrradfahrer

Stralsund (ots)

Am gestrigen Montag (08. Dezember 2025) kam es um 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Stralsunder Rostocker Chaussee.

Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 12-jähriger deutscher Fahrradfahrer den Radweg entlang der Rostocker Chaussee in Fahrtrichtung Tribseer Damm. Eine 59-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Citroen beabsichtigte offenbar auf einen Parkplatz an der Rostocker Chaussee nach rechts abzubiegen.

Beim Abbiegen übersah die 59-Jährige augenscheinlich den Vorfahrtsberechtigten 12-Jährigen. Infolgedessen stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,00 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

