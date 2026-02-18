Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Call-Center-Betrug - Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 4.000 Euro

Guntersblum (ots)

Am gestrigen Tag wurde eine Seniorin aus Guntersblum Opfer eines sogenannten Call-Center-Betruges.

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte die Seniorin telefonisch und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Er teilte ihr mit, dass unberechtigt 400 Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien. Zur angeblichen Überprüfung der Angelegenheit kündigte der Anrufer an, einen Mitarbeiter vorbeizuschicken, der die Bankkarte der Geschädigten abholen werde. Nach erfolgter Prüfung werde diese wieder zurückgebracht. Im weiteren Verlauf des Telefonats veranlasste der Täter die Geschädigte zudem, Daten einzelner Kontoauszüge telefonisch zu übermitteln. Das Gespräch wurde aufrechterhalten, bis ein Abholer an der Wohnanschrift erschien. Diesem übergab die Geschädigte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge kam es zu einer unberechtigten Abbuchung in Höhe von 4.000 Euro vom Konto der Frau.

Personenbeschreibung des Abholers:

- männlich - ca. 1,60 m - 1,70 m groß - kurzer Vollbart - schlanke Statur - sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent - dunkel gekleidet

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals Bankkarten oder PIN-Nummern an der Haustür oder telefonisch erfragen oder abholen. Geben Sie keine sensiblen Daten am Telefon preis und übergeben Sie niemals Ihre Bankkarte samt PIN an fremde Personen. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank oder die Polizei unter der Ihnen bekannten Rufnummer. Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell