Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebe erbeuten Fahrzeug

Bad Langensalza (ots)

Derzeit unbekannte Täter betraten in der Zeit von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 07.55 Uhr in der Tonnaer Straße ein Firmengelände, auf dem verschiedenen Fahrzeuge standen. Von dort erbeuteten sie einen grauen Mercedes-Benz des Typs SLK. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zum Diebstahl nahmen Beamte der Polizeistation Bad Langensalza die Ermittlungen auf und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder den Verbleib des Fahrzeugs machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer zu 03603/8310 melden.

Aktenzeichen: 0037432

