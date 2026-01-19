Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuze am Kinzigstausee festgestellt

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Ein Passant verständigte am Samstagabend die Polizei über Hakenkreuz-Schmierereien, die Unbekannte am Kinzigstausee hinterlassen hatten. Demnach stellte er die verbotenen Symbole am Nachmittag auf der Südseite des Sees an einem Fuß- und Radweg fest. Dort wurden sie mit schwarzer Farbe an Abfalleimern und einem Stromverteilerkasten aufgebracht. Insgesamt sechs Stück zählte eine Streife vor Ort, ehe sie diese unkenntlich machten. Wann die Kritzeleien hinterlassen wurden, ist noch unklar. Hinweise zu dem oder den Verursachern nimmt die Staatsschutzabteilung rund um die Uhr unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell